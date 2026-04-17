Козлов — о чемпионстве «Краснодара»: «Рад за город, болельщиков, команду. Но мой вклад в победу минимальный»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от чемпионства с «Краснодаром» в прошлом сезоне РПЛ.

— В «Краснодаре» ты впервые стал чемпионом. Доволен сезоном?

— Не чувствовал, что сыграл весомую роль в победе «Краснодара». Я рад за город, клуб, болельщиков, команду. Но ко мне это золото относится в меньшей степени. Мой вклад в победу минимальный.

— Часто общался с Сергеем Галицким?

— Редко. Когда состоялся трансфер в ЦСКА, Сергей Николаевич пожелал мне удачи.

— Он был разочарован твоим уходом?

— Сергей Николаевич сказал, что у меня все впереди. Точно расстались на хорошей ноте.

Козлов выступал за «быков» с июля 2024 года, В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России.

21-летний россиянин перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Козлов провел за армейцев 9 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года.

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