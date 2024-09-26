Пьянич о диалоге с Николичем: «Согласен с его видением. Нас ждут великие дела»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о диалоге с главным тренером армейского клуба Марко Николичем перед подписание контракта с российским клубом.

«Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела. Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде. Мои амбиции — всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.