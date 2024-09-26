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Пьянич о диалоге с Николичем: «Согласен с его видением. Нас ждут великие дела»

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о диалоге с главным тренером армейского клуба Марко Николичем перед подписание контракта с российским клубом.

«Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела. Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде. Мои амбиции — всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Миралем Пьянич. ЦСКА удивил приглашением Пьянича. Такого дорогого футболиста в РПЛ еще не было

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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6
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7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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