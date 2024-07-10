Полузащитник ЦСКА Мендес вернулся в Москву

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес прилетел в Москву.

Футболист пропустил летние сборы команды из-за судебного процесса в Чили. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявлял, что клуб оказывал всяческое содействие игроку.

В сезоне-2023/24 24-летний Мендес провел 33 матча, в которых забил гол и заработал две желтые карточки.