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Сегодня, 13:06

Клубы РПЛ утвердили схему распределения доходов

Алина Савинова
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Логотип РПЛ
Фото Global Look Press

Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов между командами в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

Призовой фонд будет создан из определенной доли доходов от коммерческих поступлений по действующим контрактам с партнерами РПЛ, исходя из двух параметров: уровня посещаемости и активности в медиа.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина — в равных долях, другая — в зависимости от спортивных результатов в прошедшем сезоне).

Трех новичков лиги ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%. Также будет сформирован целевой фонд развития АФК «РПЛ», порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар». Тройку лидеров замкнуло «Динамо».

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь на новый сезон. Матчи первого тура пройдут 19-22 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года.

Источник: https://t.me/premierliga/22734
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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