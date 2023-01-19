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Медина — о товарищеском матче с «Оренбургом»: «Достаточно неплохо, много хорошего было в игре»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в товарищеском матче.

— Это был хороший матч. Вторая игра в нашей предсезонной подготовке. Достаточно неплохо, много хорошего было в игре. Но много что нужно улучшить, много над чем нужно поработать. Нужно двигаться вперед.

— Что за стычка возникла во время матча?

— Это футбольные эпизоды. С Хорхе не говорил. Не понимаю, из-за чего все произошло. Мне кажется, не стоит предавать значения этому. Чисто футбольные вещи, которые случаются и проходят.

Во втором тайме произошла потасовка между игроками обеих команд. В результате с поля были удалены полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль и хавбек «Оренбурга» Кирилл Капленко.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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