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Полузащитник ЦСКА Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Оренбургом»

Иван Шитик
Корреспондент
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В концовке второго тайма товарищеского матча между ЦСКА и «Оренбургом» на поле произошла потасовка между футболистами.

В результате потасовки полузащитник ЦСКА Хорхе Караскаль и один из игроков «Оренбурга» — Кирилл Капленко — были удалены с поля.

По правилам товарищеского матча команды продолжат игру в полных составах.

В предыдущем товарищеском матче против клубы «Симба» из Танзании (2:2) Карраскалю сломали зуб. Он также был вынужден досрочно покинуть поле.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Монца

П1

32%

1.56

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Хорхе Карраскаль
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
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