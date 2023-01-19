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Президент «Урала» — о будущем Гаджимурадова: «Представителям игрока хочется расторгнуть контракт, но никто этого делать не будет»

В «Урале» рассказали о будущем полузащитника Гаджимурадова
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о будущем полузащитника Рамазана Гаджимурадова в екатеринбургской команде.

«Никто со мной не связывался. Это только представителям игрока хочется расторгнуть контракт, но никто с ними этого делать не будет. Рамазан игрок «Урала» и все», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее представители игрока не исключили вариант с разрывом контракта между клубом и игроком.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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32%

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24%

2.03

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17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

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ТБ 3

27%

1.63

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1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Урал
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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