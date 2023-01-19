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ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче, Карраскаль был удален с поля

Иван Шитик
Корреспондент
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19 января. «Оренбург» — ЦСКА — 0:1.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА победил «Оренбург» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Автором победного мяча в первом тайме стал полузащитник красно-синих Иван Обляков, который отличился на 13-й минуте.

По ходу второго тайма произошла потасовка между игроками обеих команд. В результате потасовки с поля были удалены игрок армейцев Хорхе Карраскаль и футболист оренбуржцев Кирилл Капленко.

Товарищеский матч

«Оренбург» — ЦСКА — 0:1 (0:1)

Гол: Обляков, 13.

«Оренбург» (первый тайм): Сысуев, Печенин, Хотулев, Перес, Эктов, Капленко, Ковалев, Оганесян, Вера, Обухов, Воробьев.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Дивеев (Набабкин, 46), Виллиан (Щенников, 46), Мойзес (Лукин, 46), Зделар (Носков, 46), Обляков (Кучаев, 46), Медина (Мухин, 46), Зайнутдинов (Карраскаль, 46), Мендес (Ермаков, 46), Глебов (Кисляк, 46. Гайч, 76), Чалов (Заболотный, 46).

Удаления: Карраскаль, 75. Капленко, 75.

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Хорхе Карраскаль
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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