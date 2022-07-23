Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

Колумбиец отметил передачу вратаря армейцев Игоря Акинфеева, с которой футболист забил второй мяч в ворота сочинцев.

«Матч был достаточно тяжелым, но мы смогли воспользоваться свободным пространством, проникающими передачами, создали большое количество моментов и добились важной победы. 3:0 — хороший результат. Вся команда играла на эту победу.

Голевая передача от Акинфеева? Игорь — живая легенда, великолепный вратарь, очень умный. Он увидел меня на свободном пространстве, он обладает великолепным пасом. Я открылся и смог поразить ворота с его отличной передачи. Игорь здесь сделал все. Две сухих победы на старте сезона? Надеюсь, мы сумеем решить задачи в этом году. Начало предсезонки было тяжелым, но мы смогли это перебороть. Два сухих матча придают уверенности, надеюсь, мы сможем бороться за самые высокие места», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карраскаль.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, армейцы являются единственной командой, которой удалось выиграть в двух первых турах сезона-2022/23.

В третьем туре красно-синие встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).