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Карраскаль о голевой передаче Акинфеева в матче с «Сочи»: «Игорь — живая легенда»

Полузащитник ЦСКА Карраскаль похвалил Акинфеева за голевую передачу в матче с «Сочи»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

Колумбиец отметил передачу вратаря армейцев Игоря Акинфеева, с которой футболист забил второй мяч в ворота сочинцев.

«Матч был достаточно тяжелым, но мы смогли воспользоваться свободным пространством, проникающими передачами, создали большое количество моментов и добились важной победы. 3:0 — хороший результат. Вся команда играла на эту победу.
Голевая передача от Акинфеева? Игорь — живая легенда, великолепный вратарь, очень умный. Он увидел меня на свободном пространстве, он обладает великолепным пасом. Я открылся и смог поразить ворота с его отличной передачи. Игорь здесь сделал все. Две сухих победы на старте сезона? Надеюсь, мы сумеем решить задачи в этом году. Начало предсезонки было тяжелым, но мы смогли это перебороть. Два сухих матча придают уверенности, надеюсь, мы сможем бороться за самые высокие места», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карраскаль.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, армейцы являются единственной командой, которой удалось выиграть в двух первых турах сезона-2022/23.

В третьем туре красно-синие встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Сочи

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
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 - : -
24.07 20:00
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 - : -
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Зенит

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Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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 1 0 0
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