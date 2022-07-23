Карраскаль о голевой передаче Акинфеева в матче с «Сочи»: «Игорь — живая легенда»
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.
Колумбиец отметил передачу вратаря армейцев Игоря Акинфеева, с которой футболист забил второй мяч в ворота сочинцев.
«Матч был достаточно тяжелым, но мы смогли воспользоваться свободным пространством, проникающими передачами, создали большое количество моментов и добились важной победы. 3:0 — хороший результат. Вся команда играла на эту победу.
Голевая передача от Акинфеева? Игорь — живая легенда, великолепный вратарь, очень умный. Он увидел меня на свободном пространстве, он обладает великолепным пасом. Я открылся и смог поразить ворота с его отличной передачи. Игорь здесь сделал все. Две сухих победы на старте сезона? Надеюсь, мы сумеем решить задачи в этом году. Начало предсезонки было тяжелым, но мы смогли это перебороть. Два сухих матча придают уверенности, надеюсь, мы сможем бороться за самые высокие места», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карраскаль.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, армейцы являются единственной командой, которой удалось выиграть в двух первых турах сезона-2022/23.
В третьем туре красно-синие встретятся с «Нижним Новгородом». Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1