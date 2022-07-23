Погребняк уверен, что ЦСКА даст бой «Зениту» за чемпионство

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» (3:0) во втором туре РПЛ.

«ЦСКА по началу сезона удивляет. Думаю, что армейцы будут тяжелейшим соперником для всех команд РПЛ в этом сезон. Уверен, красно-синие дадут бой «Зениту» за чемпионство. В этом году у питерцев будет серьезная конкуренция, тем интереснее становится чемпионат», — сказал Погребняк «СЭ».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».