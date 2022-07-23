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Алдонин — о борьбе ЦСКА с «Зенитом»: «Считать очки надо в конце сезона, а не в начале»

Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» во втором туре РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-синих над «Сочи» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Не хотелось бы делать каких-то громких слов после второго тура. ЦСКА выступает уверенно на фоне своих соперников. Хотелось бы выделить Карраскаля и Медину. Все складывается хорошо, сыграли надежно в обороне. Играли первым номером с хорошими моментами. Но еще будет много соперников. Посмотрим, что будет дальше. Считать очки надо в концовке сезона, а не в начале. Хотелось бы, чтобы команда продолжала прогрессировать. Весной ЦСКА тоже хорошо стартовал, мы видели к чему это привело», — сказал Алдонин «СЭ».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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Динамо – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Ростов
 - : -
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Спартак

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