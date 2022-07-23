Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-синих над «Сочи» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Не хотелось бы делать каких-то громких слов после второго тура. ЦСКА выступает уверенно на фоне своих соперников. Хотелось бы выделить Карраскаля и Медину. Все складывается хорошо, сыграли надежно в обороне. Играли первым номером с хорошими моментами. Но еще будет много соперников. Посмотрим, что будет дальше. Считать очки надо в концовке сезона, а не в начале. Хотелось бы, чтобы команда продолжала прогрессировать. Весной ЦСКА тоже хорошо стартовал, мы видели к чему это привело», — сказал Алдонин «СЭ».

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».