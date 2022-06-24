Карраскаль: «Я счастлив в ЦСКА. Не планирую куда-то уходить»

Карраскаль заявил, что счастлив в ЦСКА и не собирается покидать клуб

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. 24-летний колумбиец заявил, что не будет прибегать к этой возможности.

«У меня длительный контракт с клубом, — приводит слова Карраскаля matchtv.ru. — Я счастлив в ЦСКА. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь, не планирую куда-то уходить».

Полузащитник отметил, что в Москве спокойная и стабильная жизнь, и у него нет никаких проблем.

«Я люблю футбол, здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Не понимаю, зачем куда-то уезжать. Я здесь предельно счастлив», — сказал он.

В прошедшем сезоне Карраскаль забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.