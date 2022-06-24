Источник: Нижич и Бериша продлили контракты с «Ахматом»
Нижич и Бериша продлили контракты с «Ахматом»
«Ахмат» продлил контракты с защитником Зораном Нижичем и полузащитником Бернардом Беришей, сообщает Metaratings.ru.
32-летний Нижич выступает за грозненский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Бериша играет в «Ахмате» с 2017-го. На его счету один гол и три передачи в 13 встречах.
По итогам сезона-2021/22 грозненцы заняли седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 42 очка в 30 турах.
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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