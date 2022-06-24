Источник: Нижич и Бериша продлили контракты с «Ахматом»

«Ахмат» продлил контракты с защитником Зораном Нижичем и полузащитником Бернардом Беришей, сообщает Metaratings.ru.

32-летний Нижич выступает за грозненский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Бериша играет в «Ахмате» с 2017-го. На его счету один гол и три передачи в 13 встречах.

По итогам сезона-2021/22 грозненцы заняли седьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 42 очка в 30 турах.