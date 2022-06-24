Семак оценил игру молодых игроков «Зенита» в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу игры команды против «Нижнего Новгорода» (1:1, пенальти — 5:3) в товарищеском матче.

— В матче с «Нижним Новгородом» «Зенит» дал время многим молодым футболистам. Каковы их перспективы?

— Кирилл Кравцов — игрок нашей обоймы. Он зимой ушел в аренду для получения игровой практики. Сейчас мы вернули его. Нужно, чтобы то место, которое он занимал в клубе давало ему прогресс, устраивало его и нас. Если мы поймем, что уже сейчас готов бороться за место в стартовом составе, то останется у нас. У меня хорошее мнение о нем — рано или поздно он будет играть значимую роль в команде. Бязрова мы выпустили, чтобы почувствовать игру.

— Что вы думаете о наградах?

— Самая приятная из них — лучшая команда. Мы все работаем ради этого. В футболе самое важное — место, которое занимает команда. Мы хотим двигаться вперед. Если мы хоть на минуту остановимся, то нас догонят.

«Зенит» был признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22. А Семак — лучшим тренером. По итогам сезона-2021/22 клуб досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.