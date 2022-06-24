Семак оценил игру молодых игроков «Зенита» в товарищеском матче
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу игры команды против «Нижнего Новгорода» (1:1, пенальти — 5:3) в товарищеском матче.
— В матче с «Нижним Новгородом» «Зенит» дал время многим молодым футболистам. Каковы их перспективы?
— Кирилл Кравцов — игрок нашей обоймы. Он зимой ушел в аренду для получения игровой практики. Сейчас мы вернули его. Нужно, чтобы то место, которое он занимал в клубе давало ему прогресс, устраивало его и нас. Если мы поймем, что уже сейчас готов бороться за место в стартовом составе, то останется у нас. У меня хорошее мнение о нем — рано или поздно он будет играть значимую роль в команде. Бязрова мы выпустили, чтобы почувствовать игру.
— Что вы думаете о наградах?
— Самая приятная из них — лучшая команда. Мы все работаем ради этого. В футболе самое важное — место, которое занимает команда. Мы хотим двигаться вперед. Если мы хоть на минуту остановимся, то нас догонят.
«Зенит» был признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22. А Семак — лучшим тренером. По итогам сезона-2021/22 клуб досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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