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Медина: «ЦСКА способен обыграть «Зенит» и стать чемпионом России»

Медина считает, что ЦСКА способен выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

«У ЦСКА получилась отличная игра против «Урала», — приводит слова Медины «РБ Спорт». — Думаю, мы могли забить больше, но ничего страшного, это был первый матч в чемпионате. В следующей встрече будем выглядеть лучше».

Полузащитник ответил на вопрос о том, может ли московский клуб стать чемпионом в нынешнем сезоне.

«Думаю, мы можем выиграть чемпионат. Главное — улучшать свои качества и играть лучше. На мой взгляд, ЦСКА способен обыграть «Зенит» и стать чемпионом России. Наша задача — становиться лучше и идти от матча к матчу», — сказал он.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hesus-medina-tsska-sposoben-oby-gry-vat-zenit-i-stat-chempionom-rossii/

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Нижний Новгород

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26%

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12%

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ИТБ1 (1.5)

6%

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Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

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11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

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ФК Зенит
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
5
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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