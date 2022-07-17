Медина: «ЦСКА способен обыграть «Зенит» и стать чемпионом России»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

«У ЦСКА получилась отличная игра против «Урала», — приводит слова Медины «РБ Спорт». — Думаю, мы могли забить больше, но ничего страшного, это был первый матч в чемпионате. В следующей встрече будем выглядеть лучше».

Полузащитник ответил на вопрос о том, может ли московский клуб стать чемпионом в нынешнем сезоне.

«Думаю, мы можем выиграть чемпионат. Главное — улучшать свои качества и играть лучше. На мой взгляд, ЦСКА способен обыграть «Зенит» и стать чемпионом России. Наша задача — становиться лучше и идти от матча к матчу», — сказал он.

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).