Прощание с Ярцевым пройдет утром 19 июля в академии «Спартака»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что прощание с бывшим главным тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым состоится утром 19 июля.

Ярцев умер в пятницу, 15 июля в возрасте 74 лет.

«Прощание с Георгием Александровичем Ярцевым пройдет во вторник, в 10 утра в манеже академии «Спартак». Затем в 12 будет отпевание в Храме Воскресения Христова в Сокольниках», — сообщил Зеленов.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

Во время карьеры футболиста Ярцев был нападающим. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1978 года, а в 1979 году стал чемпионом вместе со «Спартаком».