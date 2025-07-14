Семак заявил, что «Зенит» отдаст в аренду одного-двух игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в ближайшее время один-два футболиста команды могут уйти в аренду.

По окончании сезона-2024/25 защитник Арсен Адамов вернулся в «Зенит» из аренды в «Ахмате», а полузащитник Ярослав Михайлов — из аренды в «Оренбурге».

«Есть ли определенности по поводу тех, кто был в аренде и тренировался все сборы с «Зенитом»? У нас есть два таких игрока, которые работают с командой и пока оставляют хорошее впечатление. Решение о том, кто уйдет в возможную аренду, я думаю, примем на днях. Завтра-послезавтра уже начнем двигаться в эту сторону. Думаю, один или два игрока уйдут в аренду», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Ранее сине-бело-голубые провели два товарищеских матча с «Войводиной» — 13 июля питерцы разгромили соперника со счетом 7:1, а 14 июля забили сербской команде два безответных гола.

«Зенит» завершил летние тренировочные сборы. В 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Ростова» 20 июля.