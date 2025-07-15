«Зенит» хочет подписать Кайо Жорже. «Крузейро» не хочет вести переговоры

Форвард «Крузейро» Кайо Жорже может перейти в «Зенит», сообщает UOL.

По сведениям источника, 23-летний бразилец — главная трансферная цель петербургского клуба. При этом, не смотря на большую сумму, предложенную бразильскому клубу, «Крузейро» и игрок не намерены вести переговоры.

В текущем сезоне Жорже провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 голов. На данный момент форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира.