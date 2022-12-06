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Сегодня, 14:00

Ермаков — о медийном футболе: «Проект очень интересный. Главное — это шоу»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Никита Ермаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением о медийном футболе.

— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к нему относишься?

— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.

— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?

— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...

— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?

— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.

В субботу, 3 декабря, команда 2DROTS во второй раз подряд стала чемпионом Медиалиги.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Ермаков
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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