Ермаков — о медийном футболе: «Проект очень интересный. Главное — это шоу»
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением о медийном футболе.
— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к нему относишься?
— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.
— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?
— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...
— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?
— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.
В субботу, 3 декабря, команда 2DROTS во второй раз подряд стала чемпионом Медиалиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2