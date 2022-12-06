Ермаков — о Медиалиге: «Попробовать, как Глушаков? С его опытом проще совместить»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, хотел бы он попробовать свои силы в Медиалиге.

— Ты бы хотел сыграть в Медиалиге?

— Допускаю, если это просуществует еще лет 20. Попробовать, как Глушаков? С его опытом проще совместить, мне же пока, как молодому, нужно полностью быть сосредоточенным на выступлении за клуб.

— ЦСКА планировал матч с 2DROTS. Тебе было бы интересно сыграть с ними?

— Да, слышал об этом. Был бы рад, если бы сыграли. Это шоу, огромные просмотры. Жалко, что все отменилось. Надеюсь, что в будущем получится провести такой матч.

Ранее Ермаков рассказал, как относится к медийному футболу.