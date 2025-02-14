Файзуллаев: «Никогда не скрывал, что моя мечта — играть в Европе»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, что мечтает играть в Европе.

«Я сосредоточен сейчас на сборах и на подготовке ко второй половине сезона. Во второй части я должен помогать команде и приносить как можно больше пользы. Сейчас меня только это волнует. Хотел ли бы уехать когда-нибудь в западноевропейские чемпионаты? Я никогда не скрывал, что моя мечта — играть в Европе. Надеюсь, она когда-нибудь осуществится», — цитирует игрока Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 21-летний Файзуллаев провел 23 матча за ЦСКА, забив 3 гола и отдав 6 результативных передач. До перехода в армейский клуб полузащитник выступал за «Пахтакор».