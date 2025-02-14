Мимович дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Уралом»

В пятницу, 14 февраля, «Зенит» проводит товарищеский матч с «Уралом» в Абу-Даби (ОАЭ).

У сине-бело-голубых на поле с первых минут вышел защитник Огнен Мимович. Это его дебютный матч в составе «Зенита». 20-летний серб присоединился к питерскому клубу 12 февраля 2025 года, перейдя на правах аренды из «Фенербахче».

«Зенит» после 18 туров располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. В феврале петербуржцы выиграли Winline Зимний кубок РПЛ, победив в финале «Спартак» со счетом 3:0.