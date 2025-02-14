Касерес проходит в Москве медосмотр перед переходом в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», потенциальный новичок «Динамо» Хуан Касерес сейчас проходит медосмотр в Москве.

Если результаты окажутся положительными, то бело-голубые подпишут с 24-летним правым защитником «Лануса» и сборной Парагвая контракт на 4 года.

Всего на счету парагвайца 68 матчей за «Ланус», в которых он отметился голом и 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.