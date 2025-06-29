Бителло: «Уверен, что продолжу выступать за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня контракт с «Динамо» и я счастлив здесь. То, что было зимой, уже случилось... Такое бывает в футболе, когда у тебя есть предложение во время трансферного окна. Но сейчас я уверен, что продолжу выступать за «Динамо» и дальше», — сказал Бителло «СЭ».

По итогам голосования болельщиков Бителло признан лучшим футболистом «Динамо» в сезоне-2024/25.

В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 14 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.