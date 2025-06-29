Футбол
29 июня, 11:07

Арбитр Безбородов устроился на работу в школу «Зенит»

Алина Савинова

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как сложилась судьба арбитра Владислава Безбородова, который был отстранен от судейства в прошедшем сезоне РПЛ.

«Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», — это городская школа — что Безбородов работает в ее структуре. Кем именно и другие подробности не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

В ноябре 2024 года РФС отстранил Безбородова от судейства в РПЛ и других турнирах под эгидой организации до конца сезона. Он был обвинен в том, что оставлял комментарии о своей работе и работе своих коллег в Telegram-канале «Але, рэф!».

8 мая сообщалось, что 52-летний арбитр вернулся к судейству после отстранения, отработав полуфинал юниорского Кубка Победы в Ленинградской области.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
Владислав Безбородов
Максим Митрофанов
