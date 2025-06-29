Футбол
29 июня, 10:55

Сычев назвал отличным симбиозом сотрудничество «Динамо» и Карпина

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопрос «СЭ» о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

«Мне кажется в этом случае получился отличный симбиоз. Думаю, сакральный смысл в этом тоже есть в части многолетнего отсутствия чемпионства. Амбиции у руководства «Динамо» самые высокие, как и у Валерия Карпина. Посмотрим, как удастся их реализовать на футбольном поле. Состав подбирается сильный. Я думаю, если сделать еще пару-тройку усилений, то команда будет очень боеспособной. Но как они выступят, увидим совсем скоро. Времени на подготовку не так много. Будет очень интересно понаблюдать. Как раз недавно общались на форуме с Валерием Георгиевичем», — сказал Сычев «СЭ».

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Источник: Личка хочет возглавить зарубежный клуб

Бителло: «Уверен, что продолжу выступать за «Динамо»
