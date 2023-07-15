Полузащитник «Балтики» Галоян: «Никакого волнения перед стартом чемпионата нет»
Полузащитник «Балтики» Артур Галоян прокомментировал победу над «Ислочью» (5:0) в товарищеском матче.
«Если честно, тяжелый матч был. Сразу после перелета на игру. У нас была задача большой объем работы сделать, прежде всего беговой и в атаку идти, создавать моменты, что у нас и получалось. Никакого волнения перед стартом чемпионата нет, главное подойти со всей серьезностью, холодной головой и горячим сердцем», — сказал Галоян в интервью клубной пресс-службе.
В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.
Источник: https://t.me/fc_baltika/9560
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