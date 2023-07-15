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15 июля, 23:54

Ивич — о ничьей с «Сочи»: «Результат по игре»

Мария Гусева
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги товарищеского матча с «Сочи» (2:2).

«Результат мог быть и другим, — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе. — У них было три-четыре момента, мы создали на три-четыре шанса больше. Но стоит признать, что мы были лучше в первом тайме, а они — во втором, поэтому результат по игре. Нам нужно готовить себя к старту чемпионата, к первому официальному матчу, который проедстоит уже через шесть дней».

В первом туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Динамо» 21 июля. «Сочи» встретится с «Балтикой» 23 июля.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ttqd94T08D4
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Владимир Ивич
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