Президент «Урала»: «Аугустыняк сейчас в Польше, там напряженная ситуация. Будет обидно, если не вернется»

Президент «Урала» Григорий Иванов пока не знает, останется ли в команде польский полузащитник Рафал Аугустыняк.

«Ищем нападающего, нам нужно укрепить позиции правого и центрального защитников. Ищем исполнителя в опорную зону. Не знаем, как будет развиваться ситуация с Аугустыняком. Мы с ним говорили, хотим, чтобы он остался. Но по не зависящим от нас и от него причинам Рафал сейчас поехал домой и сказал, что даст нам ответ через неделю. В Польше напряженная ситуация... Будет досадно, если его потеряем», — заявил Иванов.

Аугустыняк выступает за екатеринбургский «Урал» с лета 2019 года.