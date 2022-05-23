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Президент «Урала»: «Аугустыняк сейчас в Польше, там напряженная ситуация. Будет обидно, если не вернется»

Полузащитник Аугустыняк может не вернуться в «Урал»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафал Аугустыняк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов пока не знает, останется ли в команде польский полузащитник Рафал Аугустыняк.

«Ищем нападающего, нам нужно укрепить позиции правого и центрального защитников. Ищем исполнителя в опорную зону. Не знаем, как будет развиваться ситуация с Аугустыняком. Мы с ним говорили, хотим, чтобы он остался. Но по не зависящим от нас и от него причинам Рафал сейчас поехал домой и сказал, что даст нам ответ через неделю. В Польше напряженная ситуация... Будет досадно, если его потеряем», — заявил Иванов.

Аугустыняк выступает за екатеринбургский «Урал» с лета 2019 года.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Рафал Аугустыняк
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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