Билялетдинов — о моратории на вылет: «Если бы «Рубин» забил пенальти, то таких вопросов бы не было»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова гендиректора клуба Рустема Сайманова о моратории на вылет.

«Спортивный принцип в данном случае отодвинется в сторону. Можно говорить о том, кто какие понес потери. Из того же «Ростова» ушло больше легионеров, чем из «Рубина». При этом потери незаметны. Уровень игроков оказался конкурентоспособным. Команда справилась. «Краснодар» тоже покинули игроки, но их это не сильно задело. «Уфа» сохранилась в лиге по спортивному принципу. Если бы «Рубин» забил пенальти, то таких вопросов бы не было. Разговоры возникают постфактум», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее Сайманов сообщил, что в клубе ждут решения от РФС по поводу возможного введения моратория на вылет в РПЛ.

Сегодня, 23 мая, в Доме Футбола РФС состоялось заседание рабочей группы РПЛ по вопросу моратория на невылет клубов премьер-лиги.