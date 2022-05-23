Билялетдинов — о моратории на вылет: «Если бы «Рубин» забил пенальти, то таких вопросов бы не было»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова гендиректора клуба Рустема Сайманова о моратории на вылет.
«Спортивный принцип в данном случае отодвинется в сторону. Можно говорить о том, кто какие понес потери. Из того же «Ростова» ушло больше легионеров, чем из «Рубина». При этом потери незаметны. Уровень игроков оказался конкурентоспособным. Команда справилась. «Краснодар» тоже покинули игроки, но их это не сильно задело. «Уфа» сохранилась в лиге по спортивному принципу. Если бы «Рубин» забил пенальти, то таких вопросов бы не было. Разговоры возникают постфактум», — сказал Билялетдинов «СЭ».
Ранее Сайманов сообщил, что в клубе ждут решения от РФС по поводу возможного введения моратория на вылет в РПЛ.
Сегодня, 23 мая, в Доме Футбола РФС состоялось заседание рабочей группы РПЛ по вопросу моратория на невылет клубов премьер-лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0