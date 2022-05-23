Смородская высказалась против моратория на вылет из РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о возможном моратории на вылет из РПЛ.

«Надо все оставить как есть. Главный и единственный аргумент — спортивный принцип. Если «Рубин» вылетел — все. Никакие другие способы, никакие реформы не помогут что-то исправить. Все должны соблюдать спортивный принцип. В следующем сезоне можно расширяться, но сейчас этого делать нельзя! Мы играли по этому регламенту, и должны по нему закончить. Когда мы будем расширяться, тогда и будем блокировать вылет. Но сейчас этого делать не надо», — сказала Смородская «СЭ».

В понедельник, 23 мая, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что на заседании рабочей группы РПЛ за мораторий на невылет проголосовали десять клубов.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 напрямую в ФНЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин».