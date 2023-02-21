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Сегодня, 15:21

Бериша назвал самого сложного защитника, против которого играл в РПЛ

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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, против какого защитника из чемпионата России ему было сложнее всего играть.

«Самым сложным защитником, против которого мне довелось играть в РПЛ, был Адамов из «Урала». Я думал, что мне будет легко против него, но на деле вышло не так. Арсен очень быстро спрогрессировал, мне было очень тяжело. Понимаешь, когда ты играешь против Фернандеса, Чорлуки и других подобных игроков, тебе это легче даётся. Ты сфокусирован на игре на 100%, ты понимаешь, что тебя ждет, ты готовишься к матчу за неделю до него. А от такого молодого игрока, как Адамов, ты такого не ожидаешь», — приводит слова Бериша «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу. «Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5004801-berisha-nazval-samogo-slozhnogo-zaschitnika-protiv-kotorogo-igral-v-rpl.html
Бернард Бериша
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ФК Ахмат
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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