Булыкин похвалил руководство «Локомотива» за продажу Бека-Бека в «Ниццу»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о продаже полузащитника Алексиса Бека-Бека во французскую «Ниццу».

«Молодцы, хорошо сработали на трансферном рынке, хорошие связи. Если бы еще парочку таких же трансферов провели, было бы замечательно. Нужно пополнять бюджет, который был потрачен на футболистов до этого. Если «Локомотив» смог продать Бека-Бека за 12 миллионов, то они и любого другого своего игрока смогут продать за какую угодно сумму. У руководства клуба очень хорошие способности», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» Бека-Бека выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.