Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями после матча против «Зенита» (1:1) в восьмом туре Тинькофф чемпионата России. Он считает, что Артем Дзюба забил гол из офсайда, чего не заметили судьи ВАР.

— Благодарен команде и тренерскому штабу за то, что проявили характер и дали бой нашему лидеру и чемпиону, —цитируют Иванова «Известия». — Мы верили в ребят и нашего главного тренера, которому доверили работу с основой, потому что он долгие годы в системе клуба, хорошо проявлял себя как ассистент и во главе второй команды. И сейчас видим, что справляется. Жаль, конечно, что не удалось победить — очень большие вопросы по поводу засчитанного гола в наши ворота. Нет претензий к главному арбитру Сергею Карасеву, но очень недовольны судьями, сидевшими на ВАР. Опять получается, что эта система не работает. Надеюсь, РФС даст оценку этому эпизоду и сделает выводы.

Артем Дзюба открыл счет в матче на четвертой минуте. На 69-й минуте у «Урала» забил Андрей Панюков.