«Полностью переиграли «Динамо». Должны были два забивать и тихонечко идти домой». Талалаев прокомментировал поражение

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (0:1). По мнению специалиста, его команда заслуживала победу.

— В трех последних турах лучшие у соперника — вратари, — сказал Талалаев. — Считаю, мы полностью переиграли сегодня «Динамо». Еще в первом тайме должны были забивать два и тихонечко идти домой. У соперника до голевого стандарта ничего не было. Что ж, будем работать над реализацией. И надеюсь, что получится усилить состав качественными футболистами, которые могут отдать передачу и забить гол. (Константин Алексеев)