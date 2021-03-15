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Полиция разыскивает фанатов «Динамо» и «Спартака», устроивших драку в метро

14:00
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Московская полиция разыскивает фанатов «Динамо» и «Спартака», устроивших драку на эскалаторе за полчаса до начала дерби, которое прошло 13 марта. Было возбуждено дело по статье «Хулиганство», причем совершенное группой лиц предварительному сговору, пишет Telegram-канал «Мутко против».

При этом, по версии полицейских, драка вызвала панику среди других пассажиров. О потасовке сотрудники ЦПЭ узнали из фанатских пабликов, после чего стали собирать материалы для проверки.

В матче, который прошел на стадионе «Динамо», со счетом 2:1 победил «Спартак».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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