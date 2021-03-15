Денисов рассказал, чем Кикнадзе напомнил ему Черчесова

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Денисов в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с уже бывшим гендиректором столичного клуба Василием Кикнадзе, а также о том, как проходило его расставание с красно-зелеными.

В 15:00 на нашем YouTube-канале состоится премьера фильма «СЭ» о карьере и жизни Игоря Денисова, в котором также приняли участие Юрий Семин, Илья Геркус, Вячеслав Малафеев и Мигель Данни.

— Это была зима 2019 года, второй день сборов в Катаре, — заметил Денисов. — Новый президент вызвал меня на разговор и сказал: «Мы очень любим тебя как футболиста и благодарим за все, что ты сделал для клуба, но у тебя высокий контракт. Надо его уменьшать». Я сказал ему, чтобы звонили юристам, потому что на уменьшение я не пойду точно. Я — капитан команды, мы выиграли трофеи, со мной продлили контракт только на год, и он просит пойти на уменьшение зарплаты. Это было в принципе невозможно.

Через день собрание команды, новый президент зашел. Начал хаять Геркуса: «Он оставил нас с долгами, Илья — плохой руководитель, я вам сейчас все покажу». Он мне этим Саламыча очень сильно напоминает!

— Что потом?

— Он сказал, что ждет троих ведущих футболистов «Локомотива» через 20 минут у себя в номере, чтобы поговорить о будущем. Семин ему говорит: «Пойдет Чорлука, Гильерме, Денисов». И Кикнадзе при всей команде говорит: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Если вы мне не доверяете как человеку, то что я здесь делаю вообще? Со следующей игры на сборах я уже был игрок запасного состава.

Игорь Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в аренду в начале сезона-2015/16, а уже через год подписал полноценное соглашение с клубом. Вместе с «железнодорожниками» полузащитник стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.