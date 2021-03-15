Полузащитник «Рубина» Денис Макаров отреагировал на вызов в молодежную сборную России для участия в чемпионате Европы.

23-летний футболист выложил в Instagarm фото с составом команды и прикрепил к нему три огненных эмодзи.

Напомним, состав был объявлен сегодня, 15 марта.

Групповой этап континентального первенства пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Подготовку к молодежному Евро-2021 сборная России начнет 18 марта в Новогорске. Тренировочные занятия на подмосковной базе пройдут до 20 марта включительно, а на утро 21 марта запланирован вылет в Венгрию. Футболисты заедут на сбор сразу по окончанию своих матчей очередного тура РПЛ.