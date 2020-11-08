«Показали хороший баланс». Гончаренко — о победе над «Ростовом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ прокомментировал игру своей команды и результат.
— У нас было солидное преимущество по моментам, много предголевых ситуаций, проникновений между линиями, — сказал Гончаренко. — Группа атаки не всегда получала мяч в штрафной, поэтому больше били издали. Не первая уже такая игра, когда моментов много, но с реализацией не все хорошо. Но зато был хороший баланс, в обороне сыграли уверенно. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.