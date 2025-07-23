Погребняк хочет, чтобы Вендел остался в «Зените»: «Связка с Жерсоном в центре поля будет лучшей!»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе Вендела из питерского клуба.

«Я бы хотел, чтобы Вендел остался в «Зените». Не знаю, как решится его вопрос, но такие люди украшают наш чемпионат. Связка Вендела и Жерсона может быть очень серьезным дуэтом в центре поля, лучшими будут!» — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» планирует внести Вендела в заявку клуба на участие в чемпионате России и FONBET Кубке страны. Однако при этом сине-бело-голубые по-прежнему готовы рассмотреть вопрос продажи 27-летнего полузащитника в один из южноамериканских клубов.