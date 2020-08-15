«Поднялась температура». Мусаев объяснил, почему Классон не вошел в заявку на матч с «Локо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) заявил, что полузащитник команды Виктор Классон может вернуться в состав уже в следующем туре. В среду, 19 августа, «Локо» ждет гостевая игра против «Урала».

Из-за травмы 28-летний швед пропустил больше года.

— Виктор восстановился после травмы и, скорее всего, был бы в заявке на матч с «Локомотивом», но он заболел в середине недели, — заявил Мурад Мусаев. — У него поднялась температура. Он только сегодня вышел на индивидуальную тренировку. Есть некоторые шансы, что он будет в заявке на матч с «Арсеналом». (Севастиан Терлецкий)