«Поднялась температура». Мусаев объяснил, почему Классон не вошел в заявку на матч с «Локо»
21:45
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1) заявил, что полузащитник команды Виктор Классон может вернуться в состав уже в следующем туре. В среду, 19 августа, «Локо» ждет гостевая игра против «Урала».
Из-за травмы 28-летний швед пропустил больше года.
— Виктор восстановился после травмы и, скорее всего, был бы в заявке на матч с «Локомотивом», но он заболел в середине недели, — заявил Мурад Мусаев. — У него поднялась температура. Он только сегодня вышел на индивидуальную тренировку. Есть некоторые шансы, что он будет в заявке на матч с «Арсеналом». (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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