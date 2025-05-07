Футбол
7 мая, 13:08

Форвард «Динамо» Гладышев признан лучшим игроком апреля в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ярослав Гладышев.
Фото ФК «Динамо»

Нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева признали лучшим игроком РПЛ в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

22-летний форвард в апреле забил четыре мяча в четырех встречах. За него проголосовали эксперты РПЛ и комментаторы «Матч Премьер». В голосовании среди болельщиков Гладышев уступил только защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

Также на звание лучшего игрока апреля претендовали форвард «Акрона» Артем Дзюба, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Источник: РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • НВ

    вообще по фиг...

    08.05.2025

  • НВ

    дятел? Вы долбо:stuck_out_tongue_winking_eye:еб? что я плохого написал? я Ваш рот ...

    08.05.2025

  • DM

    Х его знает, лучший не лучший, но Ярик большой молодец сегодня! Расти, не зазнавайся и процветай! Мы тебя любим независимо ни от чего! :grinning:

    08.05.2025

  • DM

    Ой...

    08.05.2025

  • Irzhi Korn

    смотрел футбол-то вообще, дятел?

    07.05.2025

  • Спринт

    Дилетанту следует своё нулевое познание футбола нести таким же в массовочке ..

    07.05.2025

  • tochny

    От Карраскаля сейчас польза нулевая. Он очень часто теряет мяч в дриблинге.

    07.05.2025

  • Динамов

    Гладышев играл нормально, но ничего выдающегося, запорол уйму 100% моментов, которые обязан легко забивать любой качественный нападающий. Поэтому если Гладышев ЛУЧШИЙ в РПЛ - то РПЛ можно распускать, как соревнование, прямо завтра, ну или менять название лиги на ФНЛ-1))

    07.05.2025

  • Vitamin007

    миллер ваш выход!

    07.05.2025

  • Спринт

    Даже в Динамо Гладышев отнюдь не лучший игрок апреля. От Карраскаля гораздо больше зависит игра и результат динамовской команды.

    07.05.2025

  • dinela

    Всё,жизнь удалась!Ярик в запое до осени!

    07.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Покажет,так заревёте!Период возмужания!

    07.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Питт?

    07.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ушёл в рус алко!

    07.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    То,что он имеет моменты говорит как об отлично играющем и читающем игру!Подтянет реализацию с опытом

    07.05.2025

  • igorlvov

    По делу!!! Согласен! Но как же прекрасный дельфин??? :)))

    07.05.2025

  • Миллионер Корейко

    Конечно, Гладышев запорол уйну моментов, но и реализовал не мало! А Бомжам скажу, посмотрите на Дельфина!

    07.05.2025

  • этот забивал,правда - еще больше... запорол,чем забил

    07.05.2025

  • почему-бред? кто тогда? неужто оператор? пешком ходящий по полю...

    07.05.2025

  • инок

    Всё по честному, Гладышев, конечно, лучший был в апреле.

    07.05.2025

  • Velikiy Kneze

    Бред

    07.05.2025

  • НВ

    скольких молодых сгубило, только в этом сезоне, пение диферамб за одну, две хорошо сыгранных игр.... что показал Гладышев в играх против сильных команд? ничего....

    07.05.2025

    Нападающий «Динамо» Маухуб провел тренировку перед матчем со «Спартаком»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

