Форвард «Динамо» Гладышев признан лучшим игроком апреля в РПЛ

Нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева признали лучшим игроком РПЛ в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

22-летний форвард в апреле забил четыре мяча в четырех встречах. За него проголосовали эксперты РПЛ и комментаторы «Матч Премьер». В голосовании среди болельщиков Гладышев уступил только защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

Также на звание лучшего игрока апреля претендовали форвард «Акрона» Артем Дзюба, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.