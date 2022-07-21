Карраскаль: «В России очень интересный и достаточно сложный чемпионат»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил уровень российского футбола. По словам, 24-летнего колумбийца в России очень интересный и сложный чемпионат.

«В России очень интересный и достаточно сложный чемпионат, — приводит слова полузащитника Bobsoccer.ru. — Здесь нет проходных матчей, любая команда может дать серьезный бой и отобрать очки у кого угодно. Надеюсь, в нынешнем сезоне ЦСКА сможет дать результат. Команду возглавил новый тренер, видно, что это сильный специалист. Амбиции у нас большие, цели — самые серьезные».

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Карраскаль отметился забитым мячом с пенальти. Во втором туре РПЛ красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.