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Сегодня, 15:35

Карраскаль: «В России очень интересный и достаточно сложный чемпионат»

Полузащитник ЦСКА Карраскаль оценил уровень российского футбола
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил уровень российского футбола. По словам, 24-летнего колумбийца в России очень интересный и сложный чемпионат.

«В России очень интересный и достаточно сложный чемпионат, — приводит слова полузащитника Bobsoccer.ru. — Здесь нет проходных матчей, любая команда может дать серьезный бой и отобрать очки у кого угодно. Надеюсь, в нынешнем сезоне ЦСКА сможет дать результат. Команду возглавил новый тренер, видно, что это сильный специалист. Амбиции у нас большие, цели — самые серьезные».

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Карраскаль отметился забитым мячом с пенальти. Во втором туре РПЛ красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/horhe-karraskal-predsezonka-v-river-plejt-byla-eshche-slozhnee-chem-u-fedotova.html
Футбол
РПЛ
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ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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