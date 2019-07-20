Почему ЦСКА изменил схему игры. Объясняет Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды над "Оренбургом" во 2-м туре РПЛ (2:1).

– Важно было одержать победу после матча в Самаре, – сказал Гончаренко. – Игроки хорошо двигались, держали мяч под контролем. Если бы не обидный гол, мы увереннее довели матч до победы. Хотя предпосылки для того, чтобы комфортно закончить матч у нас были. В любом случае, победа по делу.

– Почему вы играли в три защитника, ведь во время предсезонки действовали в четыре?

– Во время предсезонкиу нас не было Мариу Фернандеса. А с таким защитником, как Мариу, удобнее играть таким образом. (Артем Локалов)

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