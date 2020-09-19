После игры 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» в адрес арбитра Сергея Карасева пошли упреки в том, что он не отправился к монитору и не посмотрел повторы эпизода, в котором форвард Артем Дзюба открыл счет.

Гол «Зенита» был засчитан только после вмешательства видеоассистентов Алексея Матюнина и Алексея Воронцова, несколько минут изучавших видеозапись. Решение фактическое. В такой ситуации, когда нужно определить только положение игроков друг относительно друга, судье не нужно тратить время на самостоятельный просмотр повторов. Окончательный вердикт выносится на основании мнения видеоарбитров. Так Карасев и поступил. И был совершенно прав.

В ходе игры и после нее из-за неверного стоп-кадра возникли сомнения в правильности решения бригады арбитров. Казалось, что ступня Дзюбы находилась ближе к линии ворот, чем ступня защитника. Но этот стоп-кадр был сделан слишком рано — еще до касания мяча игроком «Зенита», сделавшим пас Дзюбе. Видеоарбитры изучали другой стоп-кадр, который тоже показали во время трансляции, но несколько позднее. По нему ВАР сделали вывод, что зенитовский нападающий был в правильном положении, не забежав за линию офсайда. (Александр Бобров)

«Судья не идет смотреть ВАР, просто слушает что-то в наушник». Панюков — о голе Дзюбы