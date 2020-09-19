Нападающий «Урала» Андрей Панюков не скрывал своих эмоций от засчитанного гола форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче 8-го тура Тинькофф — РПЛ в Екатеринбурге (1:1). При этом он уверен, что момент с офсайдом был обязан изучить на повторе главный судья Сергей Карасев. При этом по процедуре такие эпизоды в удаленном режиме изучает ассистент видеоарбитра (АВАР) — им на этой встрече был Алексей Воронцов, а ВАР (видеоарбитром) работал Алексей Матюнин.

Гол Дзюбы.

— Показали момент на табло. Я стоял с Бикфалви, обсуждали игровые моменты, — цитирует Панюкова Metaratings. — Показывают повтор, мы: «О, ну это офсайд». И смотрим, минута, две, три, судья не идет смотреть ВАР, просто слушает что-то в наушник. Раз — гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели — чистый офсайд.

Посмотрел фотографии в интернете — там офсайд. Момент был в Казани, когда мы забивали — у меня бутсы на 15 см опережали соперника, но там флажок подняли. А тут — полкорпуса, ну видно же, что вне игры. И вот что больше всего меня удивило — судья даже не пошел смотреть этот момент. А зачем тогда он нужен? Ну, или боковой пусть сходит посмотрит, раз он поднял.

После игры будут это обсуждать, а что поменяется? Да ничего! ВАР есть, кто-то с вышки сказал: «А, тут гол». Что мы сделаем? Сомнительно как-то. Ладно бы 50 на 50, но все же видели эпизод. Не было бы офсайда, мы бы все сказали — ну да, не было. А он был. В общем, непонятное решение.

Почему арбитр Карасев не смотрел запись гола Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит»?