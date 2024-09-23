Пивоваров отреагировал на слова Медведева о возможном окончании изоляции российского футбола

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о предпосылках к возможному окончанию изоляции российского футбола.

— Александр Медведев заявил, что есть предпосылки к нашему возможному возвращению в европейский футбол. Видите ли вы со своей стороны подобные движения?

— Мне неизвестно. Он со мной не делился ни информацией, ни оценками, — сказал Пивоваров «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.