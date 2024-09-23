КДК рассмотрит инцидент с фанатом, бросившим бутылку в техническую зону «Динамо» после дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о повестке дня заседания по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Рассмотрим инцидент после матча «Спартак» — «Динамо» на предмет нарушения дисциплинарного регламента, а именно неправомерное поведение зрителя на трибуне А после окончания матча. Зритель с первого ряда бросил бутылку в техническую зону «Динамо», и произошла конфронтация. По данному инциденту вызваны представители и «Спартака», и «Динамо»», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» (17 очков) занимает 4-е место в РПЛ после 9 туров. «Спартак» (16) идет 5-м в турнирной таблице.