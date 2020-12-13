Писарев считает, что Райкович не соответствует уровню РПЛ

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев раскритиковал защитника «Локомотива» Слободана Райковича после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Краснодар» — «Локомотив» (5:0).

«Он реально ниже уровня нашего чемпионата, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ». — «Локомотив» во многом благодаря его неуверенной игре получил пять».

31-летний серб в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локо» во всех турнирах.