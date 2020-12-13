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Писарев считает, что Райкович не соответствует уровню РПЛ

21:34
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Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев раскритиковал защитника «Локомотива» Слободана Райковича после матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Краснодар» — «Локомотив» (5:0).

«Он реально ниже уровня нашего чемпионата, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ». —  «Локомотив» во многом благодаря его неуверенной игре получил пять».

31-летний серб в текущем сезоне провел восемь матчей за «Локо» во всех турнирах.

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