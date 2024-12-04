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Сегодня, 14:09

Источник: «Факел» подпишет правого полузащитника из Беларуси

Камила Абдурахманова
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Правый полузащитник жодинского «Торпедо» Антон Ковалев перейдет в «Факел», сообщает Legalbet.ru

24-летний белорусский хавбек подпишет контракт с воронежским клубом на 2,5 года на правах свободного агента. Соглашение игрока с «Торпедо» истекает 31 декабря.

За жодинский клуб Ковалев играет с 2022 года. Всего в профессиональном футболе на его счету 124 матча, семь голов и 10 ассистов. Стоимость на портале Transfermarkt — 150 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
Антон Ковалев
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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