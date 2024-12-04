Источник: «Факел» подпишет правого полузащитника из Беларуси

Правый полузащитник жодинского «Торпедо» Антон Ковалев перейдет в «Факел», сообщает Legalbet.ru

24-летний белорусский хавбек подпишет контракт с воронежским клубом на 2,5 года на правах свободного агента. Соглашение игрока с «Торпедо» истекает 31 декабря.

За жодинский клуб Ковалев играет с 2022 года. Всего в профессиональном футболе на его счету 124 матча, семь голов и 10 ассистов. Стоимость на портале Transfermarkt — 150 тысяч евро.